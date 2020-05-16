اربيل تعتذر عن التدخل في اخماد حرائق بمساحات زراعية قريبة منها

2020/05/16 | 11:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان فرصت صوفي يوم السبت عدم تمكن فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني بالمحافظة في تقديم المساعدة بإخماد الحرائق المتكررة التي تتعرض لها مرتفعات سلسلة جبال "قرجوغ" في قضاء مخمور.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين اثناء زيارته لموقع نشوب حريق في مستود لخزن المحروقات في اربيل .

وعرب صوفي عن اسفه لوفاة عامل جراء الحادث قائلا "نحن نتخذ الاجراءات اللازمة ولكن يجب على المواطنين إتخاذ الاحتياطات المناسبة".

وعن اضرام النيران في مزارع الفلاحين الكورد في مخمور قال محافظ اربيل "الذي يقع على عاتقنا سنقوم به ولكن بعض هذه المناطق غير خارج صلاحياتتا وسلطاتنا وبعض منها تقع في مناطق فيها عناصر داعش ولهذا لانستطيع ارسال فرق الدفاع المدني الا بحذر".

بدوره قال شيخ يادكار مدير عام الدفاع المدني في اربيل ان الحريق في مستودع الوقود ناجم عن شرارة تطايرت من سيارة نقل الوقود.

وتابع بالقول ان كل الاماكن تتوفر فيها شروط السلامة ولكن هذه الحوادث دائما ما تقع.

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