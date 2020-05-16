وزير الداخلية يصل إلى صلاح الدين لمناقشة تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي

2020/05/16 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت (16 ايار 2020)، إلى محافظة صلاح الدين لبحث ومناقشة الملف الأمني وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، إن "المحافظ عمار جبر خليل استقبل اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي بعد وصوله إلى المحافظة".

وأضاف، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ناقش مع الحمافظ سبل تطوير المنظومة الأمنية و تعزيز الاستقرار المجتمعي في محافظة صلاح الدين".

وكان مصدر في حكومة ديالى المحلية، أفاد الإثنين الماضي، بأن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وصل الى المحافظة، وعقد اجتماعا لمناقشة الملف الأمني في المحافظة.

وقال المصدر حينها لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل بعقوبة، وعقد اجتماعا أمنيا في مقر قيادة شرطة ديالى".

ولفت الى أن "الاجتماع تناول عدة ملفات امنية مهمة، على رأسها الأوضاع الداخلية في ديالى ككل"، مبينا ان "الاجتماع جرى دون استدعاء اي وسائل اعلام محلية له".

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مديرية مكافحة مخدرات في الديوانية، السبت (16 أيار 2020)، القاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكافحة المخدرات في الديوانية تمكنت، من القاء

بغداد اليوم- ديالى

حمل النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، السبت، القيادات الامنية مسؤولية الخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة في الاونة الاخيرة.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم) إن "ما يحصل في محافظة ديالى من خروقات امنية مؤلم جدا، ولن يبقى

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت (16 ايار 2020)، بياناً بشأن التعرضات التي نفذتها عناصر تنظيم داعش على القوات الأمنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار مباشر من قبل عن

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