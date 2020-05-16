القبض على متاجر بالمواد المخدرة في الديوانية

2020/05/16 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانيةأعلنت مديرية مكافحة مخدرات في الديوانية، السبت (16 أيار 2020)، القاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكافحة المخدرات في الديوانية تمكنت، من القاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة في منطقة حي النهضة خلف جامع شاكر هندس من خلال توفر معلومات لدى شعبة مكافحة مخدرات".



وتابعت، ان "المعلومات تفيد بمحل تواجد احد المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة في منزله وعلى الفور تم نصب كمين محكم للمتهم والقبض عليه بعد إجراء التحري الأصولي حيث ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة بلغت ٥٣٠ غم فضلا عن عدد من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع" .وأشارت المديرية إلى أنه "تم التحقيق معه من أجل إحالته إلى القضاء" .

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