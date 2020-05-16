اندلاع حريق هائل في احد مصافي النفط بين مخمور وأربيل

2020/05/16 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-أربيل

اندلع حريقٌ هائل، السبت، في أحد المصافي على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة اربيل .

وقال المص...





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