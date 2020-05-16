أدويـة سامـراء تحقـق نسبة 71% في مبيعاتها لهذا العام

2020/05/16 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حققـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول من العام الحالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت ( 71% ) .وأوضـح مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان، ان "الشركة تمكنت من تحقيق ارتفاعاً كبيراً في قيمة مبيعاتها بعد ان اتبعت سياسة تسويقية جديدة من خلال الاستقراء المستمر للسوق المحلية ووضع خطة تسويقية استطاعت من خلالها تحقيق قفزة نوعية وزيادة في معدلات الفصل الاول من العام الحالي وبنسبة تطور بلغت ( 71% )".واضاف السالم، ان "قيمة مبيعات الشركة في الفصل الاول من العام الحالي بلغت ( 15 ) مليـار و ( 389 ) مليـون دينار مقابل ( 8 ) مليـار و ( 976 ) مليـون دينار في الفصل الاول من العام الماضـي" .وأكـد ، ان "الشركة ستتخذ إجراءات جديدة وستعتمد سياسات تهدف الى مضاعفة الإنتاج والمبيعات وتوفير جميع المستحضرات للمواطن العراقي وبأسعار مناسبـة ".

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