شاهد: هذا ما طلبه 130 نائبا عراقيا من الحلبوسي

2020/05/16 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب العراقي صادق السليطي، السبت، ان 130 نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان، محملا اياه تعطيل أعمال مجلس النو...

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