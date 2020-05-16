بالصور | مصرع عامل إثر حريق بمستودع وقود في أربيل

2020/05/16 | 11:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعرف بعدُ أسباب الحريق الذي التهم جزءاً من المستودع الواقع على الطريق الرئيسي بين أربيل ومخمور

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