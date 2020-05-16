اسراب جراد تهاجم ايران و قد تمتد الى العراق و طهران تلوح باستخدام الجيش لمكافحتها

2020/05/16 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، إن إيران قد تستخدم الجيش للمساعدة في مكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب البلاد والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.ويفاقم غزو الجراد، الذي يعتبر الأسوأ من نوعه منذ عقود، من … Readmore

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