سلطة الطيران تنفي إعطاء أي موافقات لاستئناف الرحلات إلى العراق

2020/05/16 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت (16 أيار 2020)، منحها أي موافقات رسمية إلى شركات الطيران لاستئناف رحلاتها إلى العراق.وقالت السلطة في بيان إنها “تبذل جهود ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودة مواطنينا العالقين في دول … Readmore

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