مدرب تشيلسي يدافع عن مخاوف اللاعبين حول العودة للتدريبات

2020/05/16 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دافع مدرب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، فرانك لامبارد، عن تحفظات لاعبي الأندية الإنجليزية، حول العودة الوشيكة للتدريبات.وقال لامبارد في حديثه مع جيمي ريدناب عبر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “الجميع سوف يتعامل مع المواقف بشكل مختلف”.واضاف :” أشخاص مثل تروى ديني، يجب أن تمنحهم الحرية في التحدث، لأنهم سيتحدثون من […]

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