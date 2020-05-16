بعيدًا عن فكرة “عودة الأرواح”.. كاتب حلقة “الطابق15” أمام اتهام “جدّي” بسرقة فكرة رواية “الهبوط من المطعم التركي”

2020/05/16 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تنتهي الاتهامات التي طالت كاتب حلقة “الطابق 15” من برنامج “ما مات وطن” مصطفى الركابي، منذ انطلاق الحلقة وما اثارته من ضجة واسعة وإقبال شديد ورواجًا كبيرًا لما اثارته الحلقة من شجون ومشاعر وفكرة مؤثرة.وتميزت حلقة الطابق 15 بفكرتها التي ركزت على عودة أرواح الشهداء من الثوار إلى ساحة التحرير […]

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