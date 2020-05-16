عالية نصيف تطالب بإضافة بند إلى الموازنة لإعمار المناطق الجنوبية

2020/05/16 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير المالية واللجنة المالية النيابية بإضافة بند إلى الموازنة تحت مسمى (صندوق إعمار المناطق المضحية والمنكوبة لجنوب العراق) ، للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في تلك المناطق أعطت الكثير وأخذت القليل .وقالت في بيان ، ان المحافظات الجنوبية دفعت ضريبة ثلاثة حروب أحرقت الأخضر واليابس، وبعد […]

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