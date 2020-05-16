مؤسسة الشهداء تطالب بتسليم السفير السعودي مذكرة احتجاج على خلفية الإساءة للشهيد المهندس

2020/05/16 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مؤسسة الشهداء، السبت، وزارة الخارجية لاستدعاء السفير السعودي وتسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية الإساءة إلى الشهيد نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.واستنكرت مؤسسة الشهداء، “الهجمة الإعلامية التي تقودها قناة mbc السعودية والاساءات المتكررة لرموزنا الوطنية، وآخرها اتهامها الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس بالإرهاب، ناسية ومتناسية من هم الإرهابيون ومن يدعمهم، ان هذه […]

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