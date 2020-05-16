محافظ البصرة يفتتح جسر الشهيد كنعان التميمي

2020/05/16 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، جسر الشهيد كنعان التميمي الستراتيجي .

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