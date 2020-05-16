الليرة السوريّة تواصل انخفاضها أمام العملات الأجنبيّة… أسعار صرف الليرة السبت

2020/05/16 | 12:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الليرة السورية تراجعها المتسارع أمام العملات الأجنبية، وسجلت أرقاما قياسية جديدة، هي الأولى بتاريخها، إذ وصلت سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة #دمشق اليوم إلى 1595 ل.س للدولار الواحد.كما سجلت مدينة #حلب اليوم…

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