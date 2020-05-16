القضاء الأمريكي يستعد لملاحقة غوغل

2020/05/16 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن وزارة العدل والمدعين العامين في أمريكا، يجهزون لبدء ملاحقات قضائية في حق شركة غوغل، بسبب ممارسات محتملة منافية لمبدأ المنافسة في مجال الإعلانات.وذكرت الصحيفة، أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل غوغل، وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين، ونقلت عن مصادر قولها إن المدعين […]

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