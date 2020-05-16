شاهد بالفيديو: إمكانية “صادمة”.. موهوبة مصرية تحول ملامحها إلى هيئة محمد صلاح باستخدام “لمكياج”

2020/05/16 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أشعلت الشابة المصرية نانسي زيدان مواقع التواصل الاجتماعي، بموهبتها المبهرة، عندما تمكنت من تحويل وجهها إلى هيئة اللاعب النجم المصري محمد صلاح باستخدام المكياج.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقاطع فيديو لها، وهي تستخدم المكياج لتحول وجهها لوجوه مشاهير العالم العربي من فنانين ولاعبي كرة القدم.وظهرت نانسي في […]

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