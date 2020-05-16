رغم تراجع الاستهلاك.. أسعار الماشية واللحوم بـ دير الزور «في العلالي»

2020/05/16 | 12:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد نسبةٌ لا بأس بها من أهالي ريف #دير_الزور على تربية المواشي والتجارة بها، إذ تُعدّ وسيلة رئيسة لكسب الرزق، إضافة إلى الاستفادة من لحومها وألبانها وصوفها.إلا أن الظروف التي تمر بها المنطقة من…

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