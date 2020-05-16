أغذية لرفع المناعة في زمن الوباء

2020/05/16 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم كرسي ومركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، في بداية هذا الأسبوع (16 رمضان – 9 مايو/ أيار) ندوة عبر شبكة الإنترنت (أو ما يسمى «وبينار» webinar) بعنوان «كيفية رفع المناعة في زمن كوفيد – 19» قدم فيه عدد من العلماء من المركز نفسه ومن مراكز بحثية دولية مرموقة من

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