البرتغال تعيد فتح شواطئها اعتباراً من 6 يونيو القادم

2020/05/16 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم البرتغال إعادة فتح شواطئها في 6 يونيو القادم، ويتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر، مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.أعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا،امس الجمعة، أن بلاده ستعيد فتح شواطئها في 6 يونيو القادم،

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