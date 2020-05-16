 اليابان تخطط لإيواء مليون شخص في مشروع عمراني يشبه الهرم العملاق

2020/05/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تخطط شركة هندسة معمارية في اليابان بتنفيذ مشروع عمراني سيكون قادرا على إيواء مليون شخص ويتميز بشكله الذي يشبه الهرم العملاق ويبلغ ارتفاعه نحو كيلومترين.وذكر موقع “موني كارلو” الدولي أن المشروع سيكون قائما على الحداثة والتكنولوجيا من خلال استخدام تقنيات بناء جديدة ستكون قادرة على تحقيق الضغوط المتزايدة على المدن الكبرى ذات المساحة […]

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