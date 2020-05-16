عضو في لجنة الدفاع النيابية يكشف عن انطلاق عملية امنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش

2020/05/16 | 12:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المناطق التي ظهروا فيها، مشيراً إلى استكمال كافة الاستعدادات للعملية بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاقها.

وقال الزيادي في حديث، إن زمر داعش الإرهابية...

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