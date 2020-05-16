نائبة كردية: ليس في حساباتنا تغيير رئاسة البرلمان

2020/05/16 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / السليمانية..اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير اليوم السبت، ان القوى الكردية ليس في حساباتها تغيير رئاسة البرلمان.وقالت دلير في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لغاية الان لا توجد اجتماعات ومقابلات سياسية بشأن هذا الموضوع وتغيير رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية ليست بسهولة كما يتوقعها البعض لاسباب عديدة منها قانونية ودستورية […]

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