2020/05/16 | 12:33 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومـة / السليمانية..
اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير اليوم السبت، ان القوى الكردية ليس في حساباتها تغيير رئاسة البرلمان.
وقالت دلير في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لغاية الان لا توجد اجتماعات ومقابلات سياسية بشأن هذا الموضوع وتغيير رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية ليست بسهولة كما يتوقعها البعض لاسباب عديدة منها قانونية ودستورية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة كردية: ليس في حساباتنا تغيير رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير اليوم السبت، ان القوى الكردية ليس في حساباتها تغيير رئاسة البرلمان.
وقالت دلير في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لغاية الان لا توجد اجتماعات ومقابلات سياسية بشأن هذا الموضوع وتغيير رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية ليست بسهولة كما يتوقعها البعض لاسباب عديدة منها قانونية ودستورية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة كردية: ليس في حساباتنا تغيير رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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