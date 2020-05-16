اذا اراد الله ان يبتلي بلداً جعل جارته إيران

2020/05/16 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي العراق من البلدان التي عانت من التدخلات الخارجية لدول الجوار ودول أخرى لها تأثير كبير على هذه الدولة بعيدة اا جغرافيا لكنها قريبة جدا عما يدور من...أكمل القراءة ←

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