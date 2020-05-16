السيد الكاظمي وتحديات السلطة في العراق

2020/05/16 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد عواد الخزاعي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار، تمثل قرارات جريئة وانجازات كبيرة لحكومة السيد الكاظمي الفتية، تمثل زخماَ إعلامياَ ايجابياَ له ولحكومته..لكن الحقيقة إنها عبارة عن مجموعة...أكمل القراءة ←

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