إعلان قائمة الأكثر مبيعا لهواتف الأندرويد في الربع الأول من 2020

2020/05/16 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة “ستراتيجي أناليتكس”، المختصة في أبحاث السوق عن قائمة الهواتف الأكثر مبيعا في الربع الأول من العام الجاري 2020.وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن هاتف سامسونغ Galaxy A51 هو أكثر هواتف الأندرويد مبيعا خلال الربع الأول من عام 2020.وحل هاتف سامسونغ غالاكسي A51 في صدارة القائمة بنسبة 2.3% من إجمالي سوق […]

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