بعد حديث اتفاقية مماثلة مع تركيا.. لجنة نيابية: الاتفاقية الصينية مازالت قائمة

2020/05/16 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي, السبت , ان الاتفاقية الصينية مازالت قائمة وان أي اتفاقية أخرى تعقدها الحكومة مستقبلا لايمكن اعتبارها التخلي عن عن الاتفاقية الاقتصادية مع الصيت, مشيرا الى ان لجنته ركزت على الحكومة من خلال مراجعتها للبرنامج الحكومي الى المضي قدما بالاتفاقية الصينية.وقال البلداوي […]

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