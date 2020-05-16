الغانمي يصل الى محافظة صلاح الدين

2020/05/16 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت، إلى محافظة صلاح الدين.

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