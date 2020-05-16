2020/05/16 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغدادبإشراف وحضور وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، استلمت وسلمت وزارة الصحة والبيئة عدد الفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا المستجد من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم السبت، في مخازن حي العدل وبحضور مدير عام الشركة العامة لتسويق واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية الصيدلاني محمد كريم معاون شؤون الخزن في الشركة والصيدلاني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستلم اجهزة جديدة للفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستلم اجهزة جديدة للفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستلم اجهزة جديدة للفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).