الصحة تستلم اجهزة جديدة للفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا

2020/05/16 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبإشراف وحضور وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، استلمت وسلمت وزارة الصحة والبيئة عدد الفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا المستجد من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم السبت، في مخازن حي العدل وبحضور مدير عام الشركة العامة لتسويق واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية الصيدلاني محمد كريم معاون شؤون الخزن في الشركة والصيدلاني […]

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