محافظ البصرة يفتتح جسر الشهيد كنعان التميمي بعد اكتمال أعمال الفتحة الملاحية

2020/05/16 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةأفتتح محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني جسر الشهيد كنعان التميمي (جسر التنومة) الذي يربط قضاء شط العرب بمركز المحافظة بعد أكتمال أعمال الفتحة الملاحية من قبل شركة بن ماجد التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن العراقية.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال افتتاحه لجسر الشهيد كنعان التميمي (جسر التنومة) […]

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