الحلول الجذرية مع الإقليم للتمتع بالاستقرار والأمان والبناء - مصطفى محمد غريب

2020/05/16 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب ان حق الأمم في تقرير مصيرها أصبح الزاماً عالمياً، سياسياً وانسانياً واخلاقياً، على الرغم من الغل والحقد والتحايل العنصري الشوفيني ضده بحجج واهية لا يقبلها العقل الحضاري ولا المنطق الإنساني ولا جميع القوانين التي تقر بحق الانسان فيما يعتقد ويفكر ويعتنق بكل حرية او حق المجوعة في اختيار ما تؤمن به من عقائد وايديولوجيات واديان وقوميات...الخ فالأرض أمنا الجميلة والعراق بضمنها تعتبر رحم الطبيعة بجمي ......





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