رموز المحاصصة صلافة بلا حدود

2020/05/16 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الحلفي لا عجب في صلافة المنتفعين من المحاصصة والمتمسكين بها والمتعاملين حتى الآن على وفقها، حين يصرحون هذه الأيام بالضد منها، مصطنعين العفة والزهد بالمناصب.فقد إعتدنا منهم خطاب...أكمل القراءة ←

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