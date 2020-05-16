ديالى تطالب بتعليق عمل” الحراس الليليين”.. عملها فوضوي

2020/05/16 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طالب مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بتعليق عمل الحراس الليليين داخل المحافظةـ مشيرا الى ان عملها فوضوي.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تضريح لـ/ المعلومة/،ان” عمل الحراس الليليين في بعقوبة واطرافها فوضوي للاسف ولايجري وفق ما اقره قانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 المعدل من ناحية ما تضمنه من فقرات […]

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