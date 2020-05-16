انشاء بوابات تعقيم الكترونية عند مداخل الديوانية

2020/05/16 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشرت جامعة القادسية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظة بتنفيذ خطة عمل للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال مدير اعلام الجامعة الدكتور ضياء الشيباني “ان الخطة تتضمن وضع بوابات تعقيم الكترونية توضع في نقاط التفتيش الخارجية لمداخل الديوانية”.

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