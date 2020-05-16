ارتفاع اعداد المصابين بكورونا في قارة افريقيا الى 75 ألف شخص

2020/05/16 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا 75 ألف شخص.وبحسب معطيات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، جرى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة في عموم القارة، في غضون 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 75 ألفا و530فيما ارتفع عدد الوفيات في القارة جراء كورونا إلى ألفين و559 والمتعافين إلى 27 ألفا […]

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