الكشف عن مادة تحمي من كورونا لمدة 90 يوما

2020/05/16 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة عن وجود مادة مضاد للجراثيم ترش على كل الأسطح، وتحمي من فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى 90 يوما.وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية، تراجعت نسبة الفيروسات بنسبة 90% في غضون 10 دقائق وبنسبة 99.9 % بعد ساعتين من رش المادة.وأوضح تشارلز جيربا عالم البيولوجيا المجهرية […]

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