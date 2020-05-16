روسيا تضع برنامجا جديدا لدراسة الزهرة

2020/05/16 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأ معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بوضع برنامج جديد لدراسة كوكب الزهرة.وقال المدير العلمي للمعهد، ليف زيليوني، إن البرنامج الجديد الذي سيتم الكشف عن مراحله الرئيسة بحلول عام 2021 سيقضي بإرسال 3 مسابير علمية على الأقل إلى كوكب الزهرة.وقال:” أظن أن خطوطا عريضة للبرنامج سيكشف عنها العام المقبل.والمقصود بالأمر […]

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