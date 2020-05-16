وزارة الصحة العمانية: تسجيل 404 إصابات جديدة بـ”كورونا”

2020/05/16 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: “تم تسجيل 404 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5029 إصابة، ومن بين الإصابات الجديدة 67 تعود لعمانيين، و337 لغير عمانيين”.كما أضافت الوزارة: ” وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، […]

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