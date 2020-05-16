دهوك تسمح للمقاهي والكافتريات يإستقبال روادها ولكن بشروط

2020/05/16 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم السبت عن السماح للمقاهي والكافتريات باستقبال رودها شريطة الالتزام بالاجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في اقليم كوردستان.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "نؤكد مجددا على المواطنين باخذ الحيطة والحذر واتباع التدابير والتعليمات الوقائية والالتزام بالبس القفازات والكمامات".

واضاف انه "من الساعة الـ 11 مساء الى الرابعة فجرا تشهد دهوك حظرا للتجوال باستثناء عدد من المناطق التي اشير لها سابقا".

واردف سيد صالح انه "مع اقتراب حلول عيد الفطر يقصد العديد من الناس الاسواق والمتاجر للتبضع وقد قدمنا التسهيلات اللازمة لهم من اجل اعادة الحركة التجارية في المحافظة.

ونوه الى السماح لفتح المقاهي والكافتريات مع الابقاء على حظر تناول النارجيلة، وممارسة الالعاب الشعبية من الديومينو والطاولة مع تقليل عدد الكراسي للاماكن الواسعة والكبيرة في تلك الاماكن.

وكان اقليم كوردستان قد حظر ارتياد المقاهي والكافتريات اضافة الى منع تناول النارجيلة او ما تسمى في بعض البلدان العربية بـ"الشيشه" مع ظهور تفشي فيروس كورونا.

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