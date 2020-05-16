الحزب الديمقراطي: علاقتنا بالاتحاد الوطني لن تتاثر بسموم القنوات

2020/05/16 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن علاقته بالاتحاد الوطني الكردستاني لن تتاثر بسموم القنوات.وقال عضو الحزب الديمقراطي، عماد باجلان، في تصريحات صحفية، إن "بعض القنوات والمؤسسات الاعلامية تبث سمومها في محاولة لتخريب العلاقات بين الحزبين الكرديين".وأضاف باجلان، أن "علاقة الديمقراطي مع الاتحاد جيدة وبيننا تواصل ونحن أخوة وشركاء في كردستان والخلافات طبيعية جدا".وتابع، أن "هدف تلك المؤسسات الاعلامية نشر العداء والتفرقة ولكنهم لن ينجحوا لان مايربطنا هو أقوى ولن يتحقق حلمهم بأن نتصارع مع أخواننا".

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