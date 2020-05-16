الكيان الإسرائيلي: أكثر من 16600 إصابة بكورونا و267 وفاة

2020/05/16 | 13:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، عن ارتفاع الإصابات بوباء كورونا إلى 16606 حالة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 267 حالة، بعد رصد حالة واحدة أمس الجمعة.وقال الناطق باسم الوزارة للإعلام العربي، في بيان، إنه “من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة، و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.وقد […]

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