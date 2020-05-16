“فيسبوك” تشتري موقع “غيفي” لدمجه مع إنستغرام

2020/05/16 | 13:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت شركة “فيسبوك” في تدوينة يوم الجمعة، إنها تستحوذ على موقع “غيفي” الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم “جي آي إف” (GIF).وتكلفة الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها، قدرها موقع “أكسيوس” الإخباري بنحو 400 مليون دولار.ويأتي الإعلان في الوقت الذي تخضع فيه أضخم شبكة التواصل الاجتماعي لتدقيق من مشرعين على خلفية […]

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