مقاطعة ووهان تشن حملة مكثفة للكشف عن مصابين جدد بكورونا

2020/05/16 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، حملة كبيرة للكشف عن مصابين، لكن بعض سكانها الذين تجمعوا عند مراكز الفحص عبروا عن قلقهم من أن ذلك الإجراء نفسه قد يعرضهم للإصابة بالمرض.وقال مواطنون لوكالة “رويترز”، أثناء تجمعهم في أماكن مكشوفة في عيادات ومنشآت أخرى للخضوع لعمليات الفحص: “السلامة أصبحت أحد موضوعات النقاش الرئيسية على وسائل التواصل […]

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