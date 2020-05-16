2020/05/16 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الخميس، عن الحصول على موافقة وزارة المالية على تخويل المحافظة بصرف رواتب المستفيدين من الـ 30 ألف فرصة عمل، من الموارد المالية للمحافظة دون انتظار اقرار الموازنة الاتحادية 2020.وقال عواد في بيان صحفي ، ان عدة مراجعات اجريت لدائرة الموازنة في وزارة المالية لغرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدي عواد يعلن عن حصول الموافقة على 30 الف فرصة عمل لمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدي عواد يعلن عن حصول الموافقة على 30 الف فرصة عمل لمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).