مجلة أميركية: ضحايا كورونا في أميركا يفوق ضحاياها بكل حروبها من فيتنام الى العراق

2020/05/16 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لمجلة ” فورتشن ” الامريكية ، السبت ، ان وباء فايروس كورونا قتل من الامريكان ما هو اكثر من كل العسكريين الذين قتلوا في حروب الولايات المتحدة من فيتنام الى غزو العراق.وذكر التقرير الذي ترجمته / المعلومة/ ان “فايروس كورونا اصاب مايقرب من 1.4 مليون امريكي واودى بحياة 83 […]

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