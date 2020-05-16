2020/05/16 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت سيدة فلسطينية وابنتها، وفتشت العديد من المنازل.وقالت مصادر فلسطينية، إن قوة من جيش الاحتلال معززة بنحو 20 جيبا وآليه عسكرية، جددت عمليات الدهم والاقتحام لعدة احياء في البلدة، واعتقلوا السيدة سهيلة محمد يوسف أبو بكر (45 عاما) وهي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية وابنتها وتواصل اعتداءاتها في جنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية وابنتها وتواصل اعتداءاتها في جنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).