محافظ البصرة يفتتح جسر الشهيد كنعان التميمي

2020/05/16 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، جسر الشهيد كنعان التميمي الستراتيجي .وقال محافظ البصبرة أسعد العيداني لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”هذا الجسر يعد من الجسور الستراتيجية كونه يربط بين مركز المحافظة وبين قضاء شط العرب وأنه واحد من بين خمسة جسور مخطط العمل بها في المستقبل”.وأشار العيداني

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