السعودية تشتري حصصا في “فيسبوك” و”ديزني”

2020/05/16 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقدم صندوق الاستثمار العام السعودي على شراء حصص كبيرة من أسهم شركات كبرى مثل “فيسبوك” و”ديزني”.وبحسب ما نشرته وكالة “بلومبيرغ”، استغل صندوق الاستثمار جائحة كورونا ورصد 827.8 مليون دولار لشراء شركة “بريتيش بتروليوم”، ودفع بحصة 713.7 مليون دولار في “بوينغ”.كما اشترى الصندوق بحصة 522 مليون دولار في “سيتي جروب” و”فيسبوك” و495.8 مليون […]

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