2020/05/16 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد كبير الأطباء الروس المختصين في مجال الأشعة، سيرغي موروزوف، أهم ثلاثة أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا والعارض الأكثر خطورة.هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا وهذا أخطرها!”جونز هوبكنز”: أكثر من 4.5 مليون مصاب بكورونا عبر العالموقال موروزوف في برنامج تلفزيوني بثته القناة الروسية الأولى، إن العارض الأول يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها 38.5 درجة مئوية، […]

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