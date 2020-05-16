يبصر النور عام 2100.. اليابان تكشف عن مشروع سكني يشبه الهرم العملاق

2020/05/16 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة هندسة معمارية في اليابان بتنفيذ مشروع عمراني سيكون قادرا على إيواء مليون شخص ويتميز بشكله الذي يشبه الهرم العملاق ويبلغ ارتفاعه نحو كيلومترين.وذكر موقع “موني كارلو” الدولي أن المشروع سيكون قائما على الحداثة والتكنولوجيا من خلال استخدام تقنيات بناء جديدة ستكون قادرة على تحقيق الضغوط المتزايدة على المدن الكبرى ذات المساحة المحدودة والمكتظة […]

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